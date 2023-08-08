Звезда «Русалочки» показала фигуру в купальнике

Актриса Холли Бэйли показала подтянутую фигуру в розовом купальнике

Популярная актриса и певица Холли Бэйли, исполнившая роль Русалочки в одноименном фильме, показала откровенные кадры в сети. Соответствующие сторис появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

23-летняя знаменитость разместила фото (на момент написания новости были удалены), на которых она предстала в розовом слитном купальнике. При этом наряд демонстрировал ее пышную грудь и подтянутую фигуру. На снимках также была запечатлена сестра звезды.

Свой образ Бэйли дополнила прической с дредами, а также массивным кулоном с камнем на тонкой цепочке. При этом она отказалась от косметических средств на лице.

В апреле Холли Бэйли снялась в откровенном наряде в честь 23-летия. На размещенных снимках она предстала в зеленом бикини с цветочным принтом и в широкополой соломенной шляпе.