Кендалл Дженнер за штурвалом роскошной яхты в бикини восхитила поклонников

Модель Кендалл Дженнер снялась за штурвалом яхты в бикини

Американская модель и телезвезда Кендалл Дженнер снялась за штурвалом роскошной яхты и восхитила поклонников. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных в сети кадрах манекенщица рассекает волны на белоснежной яхте, сидя в бикини за штурвалом. «Моя леди», — подписала видео Дженнер.

Ролик, снятый с дрона, набрал более 15 миллионов просмотров и более четырех тысяч комментариев. «Почему ты совсем одна? Тебе нужны друзья? Я готов помочь», «Удивительная женщина! Я так ей восхищаюсь, невероятная жизнь», «Ты удивляешь меня каждый день», «Кендалл в президенты!», — написали подписчики.

Однако не все юзеры оценили видеоролик звезды. «Ты даже огурец не можешь порезать, как ты можешь управлять яхтой», «Хотите сказать, что она там одна? Без горничных и дворецких? Не верьте этому! За ней следит дрон, ее команда, должно быть, в другой лодке сзади», «Хорошо, ты богата, мы это поняли», — поиронизировали пользователи.

Ранее Дженнер снялась в откровенном наряде на отдыхе и восхитила фанатов. Модель поделилась серией снимков, на которых она предстала на берегу озера в цветном бикини в полоску, состоящем из бюстгальтера с треугольными чашками и плавок на низкой посадке.