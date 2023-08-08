Сериал «Плейлист волонтера» обсудили в подкасте «Художественный смысл»

Вышел подкаст Okkolokino «Художественный смысл сериала "Плейлист волонтера"»

Темой нового выпуска подкаста «Художественный смысл» стал оригинальный сериал Okko «Плейлист волонтера». Впечатления от сериала, его съемки и отличия от литературного первоисточника обсудили продюсер по оригинальному контенту Okko Гавриил Гордеев, директор по развитию медиа Rambler&Co и главный редактор «Ленты.ру» Владимир Тодоров, режиссер сериала Максим Свешников, кинокритик Егор Москвитин, а также актеры проекта Дмитрий Чеботарев, Мила Ершова, Владимир Афанасьев и Дарья Руденок.

Аудиоверсия подкаста доступна на HiFi-стриминге Звук. В нее вошли фрагменты интервью, которые не попали в финальную версию подкаста. Пользователи платформы также могут ознакомиться с одноименной книгой и специально собранным плейлистом с треками из сериала.

Подкаст начинается с небольшого новостного блока, в котором ведущий рубрики кинолюбитель Тимур Ромашко вместе с Гавриилом Гордеевым, Егором Москвитиным и автором анонимного индустриального Telegram-канала «Кино_Ёж» рассуждают о вопросах интеллектуальной собственности в кино и ее перспективах, а также обсуждают забастовки актеров и сценаристов в Голливуде, значительно повлиявшие на планы релизов на ближайшие годы.

Ранее сообщалось, что показ новой восьмисерийной драмы «Плейлист волонтера» по мотивам одноименного true story романа участника поисково-спасательных работ Артема Ляшенко (Мршавко Штапич) стартовал в онлайн-кинотеатре Okko 18 мая.

Восьмисерийный драматический сериал «Плейлист волонтера» режиссера-постановщика Максима Свешникова рассказывает историю битвы за человеческие жизни во время зарождения первых добровольческих поисковых отрядов в стране.

Главный герой сериала Штапич (Иван Янковский) очень рано обзавелся семьей и так же стремительно ее лишился, успел поставить крест на карьере и уже в 25 лет остался не у дел. Оказавшись в поисково-спасательном отряде, он получает возможность реализовать себя в новой профессиональной среде и приобрести не просто друзей, а единомышленников ― людей, по-настоящему горящих своим делом.