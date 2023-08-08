Российский боец UFC назвал сумму для отказа от чемпионского пояса
Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ринат Фахретдинов назвал сумму для отказа от чемпионского титула. Его слова приводит «Чемпионат».
Спортсмен заявил, что его устраивает сумма в пять миллионов долларов. «Конечно, я выберу деньги. Мало кто из бойцов, особенно из России, получает такие деньги. Сколько семей в достатке будет жить? А этот пояс что, будет пылиться?» — объяснил он, добавив, что сможет обеспечить себя, семью и друзей.
Фахретдинов отметил, что не вышел бы на поединок с флагом Татарстана. Он объяснил свое решение тем, что родился в Мордовии, а также нежеланием попадать под санкции промоушена.
Россиянин дебютировал в UFC в июне 2022 года. На его счету три победы в трех поединках под эгидой организации. Всего он провел 22 поединка по правилам смешанных единоборств, в которых одержал 21 победу и один раз проиграл.