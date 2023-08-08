Российский боец UFC назвал сумму для отказа от чемпионского пояса

Боец UFC Фахретдинов заявил, что отказался бы от титула за 5 миллионов долларов

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ринат Фахретдинов назвал сумму для отказа от чемпионского титула. Его слова приводит «Чемпионат».

Спортсмен заявил, что его устраивает сумма в пять миллионов долларов. «Конечно, я выберу деньги. Мало кто из бойцов, особенно из России, получает такие деньги. Сколько семей в достатке будет жить? А этот пояс что, будет пылиться?» — объяснил он, добавив, что сможет обеспечить себя, семью и друзей.

Фахретдинов отметил, что не вышел бы на поединок с флагом Татарстана. Он объяснил свое решение тем, что родился в Мордовии, а также нежеланием попадать под санкции промоушена.

Россиянин дебютировал в UFC в июне 2022 года. На его счету три победы в трех поединках под эгидой организации. Всего он провел 22 поединка по правилам смешанных единоборств, в которых одержал 21 победу и один раз проиграл.