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10:07, 9 августа 2023Спорт

«Спартак» выдал лучший старт сезона в истории клуба

ФК «Спартак» выдал лучший старт сезона в истории клуба

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Московский «Спартак» в этом году выдал лучший старт сезона в истории клуба. Об этом сообщает «Чемпионат».

Во вторник, 8 августа, красно-белые в матче Кубка России обыграли «Нижний Новгород» и одержали пятую победу подряд в пяти матчах нынешнего сезона. Ранее москвичам никогда не удавалось стартовать настолько успешно.

В активе команды Гилермо Абаскаля, помимо победы над «Нижним Новгородом» в Кубке, выигранный матч у «Краснодара» в том же турнире. Кроме того, «Спартак» выиграл все три встречи в Российской премьер-лиге (РПЛ) и возглавляет турнирную таблицу.

Действующим чемпионом России является «Зенит», а обладателем Кубка — ЦСКА. Спартак последний раз стал чемпионом в 2017-м, а выиграл Кубок — в 2022 году.

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    Алексей Гусев
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