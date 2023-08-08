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22:44, 8 августа 2023Спорт

«Спартак» вырвал победу у «Нижнего Новгорода» в матче Кубка России

«Спартак» победил «Пари Нижний Новгород» со счетом 5:4 в матче Кубка России

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Московский «Спартак» одержал победу над «Пари Нижним Новгородом» в матче второго тура группового этапа Кубка России пути Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счетом 5:4 в пользу хозяев. К 36-й минуте красно-белые вели — 3:1. На девятой минуте отличился защитник Леон Классен, на 15-й — хавбек Данил Пруцев, затем нападающий Павел Мелешин. У гостей на 29-й минуте забил мяч форвард Тимур Сулейманов, на 46-й минуте — полузащитник Эдгар Севикян, на 50-й — защитник Виктор Александров.

На 56-й минуте Сулейманов сделал дубль, реализовав пенальти. На 80-й минуте счет сравнял хавбек Михаил Игнатов. На 89-й минуте вырвал победу для «Спартака» полузащитник Квинси Промес.

После двух туров «Спартак» набрал шесть очков, а «Нижний Новгород» — два. В следующем туре красно-белые примут московское «Динамо», а «Нижний Новгород» — «Краснодар». Обе встречи пройдут 29 августа.

Ранее «Урал» одержал победу над «Ростовом» в матче второго тура группового этапа Кубка России пути РПЛ. Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на 41-й минуте забил полузащитник Александр Юшин.

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    Анастасия Борисова
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