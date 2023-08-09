Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
02:08, 9 августа 2023Экономика

ФНС опровергла наличие черного списка блогеров

ФНС России заявила, что не ведет черный список блогеров

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

Федеральная налоговая служба (ФНС) России опровергла наличие черного списка блогеров. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает РБК.

Как пояснили в службе, проверка назначается в случае, если выявляются злоупотребления, признаки дробления или недопоступления налогов. «Такой подход имеет кумулятивный эффект — в итоге обеляется весь рынок. При его реализации нет необходимости формировать какие-либо списки», — отметили там, добавив, что ведомство реагирует на каждую ситуацию точечно, в чем помогает обладание большим массивом данных.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В России заявили о развороте республиканцев против помощи Украине

    ФНС опровергла наличие черного списка блогеров

    В ЛНР сообщили об обстреле Лисичанска со стороны ВСУ кассетными боеприпасами

    Известный рэпер рассказал о причинах проблем с дыханием и потере голоса

    Полицейский предложил девушке заняться сексом в обмен на расследование дела

    В США сравнили украинские власти с «командой младших школьников»

    Россия обвинила Киев в отказе помогать лишившимся ребенка в Швейцарии украинцам

    Малышева предупредила россиян об опасности одного блюда в летних уличных кафе

    В США указали на потерю одного из ключевых союзников

    На форуме «Армия-2023» впервые покажут комплексы «Ярс» и «Авангард»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости