ФНС опровергла наличие черного списка блогеров

ФНС России заявила, что не ведет черный список блогеров

Федеральная налоговая служба (ФНС) России опровергла наличие черного списка блогеров. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает РБК.

Как пояснили в службе, проверка назначается в случае, если выявляются злоупотребления, признаки дробления или недопоступления налогов. «Такой подход имеет кумулятивный эффект — в итоге обеляется весь рынок. При его реализации нет необходимости формировать какие-либо списки», — отметили там, добавив, что ведомство реагирует на каждую ситуацию точечно, в чем помогает обладание большим массивом данных.