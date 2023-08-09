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06:17, 9 августа 2023Мир

В Британии рассказали о недовольстве санкциями против России

Парламентарий Бэлф: ряд компаний Британии недоволен санкциями против России

Фото: Petrov Sergey / news.ru / globallookpress.com

Ряд компаний Великобритании недоволен санкциями против России и ищет способы их обхода. Об этом в беседе с газетой «Известия» рассказал член палаты лордов британского парламента Ричард Бэлф.

Бэлф отметил, что компании мало говорят о своем недовольстве публично и ищут способы обойти ограничения. В частности, некоторые ведут торговлю через дочерние компании, которые расположены в странах, «придерживающихся более спокойных взглядов» в отношении России.

«Мои друзья в России говорят мне, что последствия не так серьезны, как утверждают правительства Великобритании и США», — поделился парламентарий. Однако вопрос смягчении мер на данный момент в парламенте не обсуждается. Бэлф добавил, что санкционная тематика «окутана завесой молчания».

Ранее обозреватель британской газеты The Guardian Саймон Дженкинс заявил, что Запад загнали в ловушку санкции против России. При этом европейские потребители энергоресурсов пострадали от повышения цен, когда Москва применила ответные меры.

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    Марина Совина
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