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20:05, 9 августа 2023Мир

Германия раскрыла данные о новой военной помощи Украине

Минобороны Германии направило на Украину две пусковые установки Patriot

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Германия за неделю поставила Украине две стартовые установки для системы Patriot. Такие данные о новой военной помощи раскрыты на официальном сайте министерства обороны ФРГ.

В еженедельно обновляемом списке также указано 10 гусеничных вездеходов шведского производства Bandvagn 206, 100 пулеметов MG5 производителя Heckler & Koch, 5 бронированных авто и 4 разведывательных дрона.

Кроме того, украинская армия получит свыше 10 военных грузовиков, более 6 тысяч дымовых боеприпасов калибра 155 миллиметров, 140 тысяч аптечек и 20 тысяч тактических очков.

Ранее депутат партии «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт заявил, что немецкое правительство с большой долей вероятности примет решение о поставках крылатых ракет Taurus на Украину. Он напомнил, что поначалу Берлин отказывался передавать украинской стороне танки, однако впоследствии изменил свою позицию и отправил ей машины Leopard.

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    Варвара Кошечкина
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