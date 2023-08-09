Германия раскрыла данные о новой военной помощи Украине

Минобороны Германии направило на Украину две пусковые установки Patriot

Германия за неделю поставила Украине две стартовые установки для системы Patriot. Такие данные о новой военной помощи раскрыты на официальном сайте министерства обороны ФРГ.

В еженедельно обновляемом списке также указано 10 гусеничных вездеходов шведского производства Bandvagn 206, 100 пулеметов MG5 производителя Heckler & Koch, 5 бронированных авто и 4 разведывательных дрона.

Кроме того, украинская армия получит свыше 10 военных грузовиков, более 6 тысяч дымовых боеприпасов калибра 155 миллиметров, 140 тысяч аптечек и 20 тысяч тактических очков.

Ранее депутат партии «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт заявил, что немецкое правительство с большой долей вероятности примет решение о поставках крылатых ракет Taurus на Украину. Он напомнил, что поначалу Берлин отказывался передавать украинской стороне танки, однако впоследствии изменил свою позицию и отправил ей машины Leopard.