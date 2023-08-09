В США мэр города выловила кокаин во время рыбалки

В США мэр города Тампа отправилась на рыбалку и выловила 30 килограммов кокаина

Мэр американского города Тампа, штат Флорида, Джейн Кастор отправилась на рыбалку с семьей и выловила свыше 30 килограммов кокаина. Об этом рассказала газета Tampa Bay Times.

Такую находку она совершила, плавая в Атлантическом океане в поисках лобстеров. Кастор, которая долгое время проработала в полиции, сразу поняла, что перед ней, увидев замотанные в пластиковую пленку брикеты с бабочкой на этикетке. О найденных наркотиках она уведомила береговую охрану.

При этом, по данным издания, власти сообщили о наркотиках, обнаруженных благодаря «отдыхающему лодочнику», еще в июле, но о том, что им оказалась мэр одного из крупнейших городов в штате, стало известно лишь сейчас. «Семья мэра провела остаток отпуска, ныряя и рыбача. Наркотики им больше не попадались, зато они выловили около 60 лобстеров», — пишет газета.

Ранее 22-летний американец попытался провезти из Мексики в США начиненный кокаином сыр, но его остановили таможенники. Выяснилось, что внутри сыра были спрятаны более восьми килограммов наркотика. Мужчину будут судить за попытку контрабанды.