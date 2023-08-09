Стало известно о сложностях с производством истребителей F-35 и Rafale

MWM: производители истребителей F-35 и Rafale испытывают проблемы с поставщиками

Производители двух наиболее массовых истребителей — американского F-35 пятого поколения и французского Rafale четвертого поколения — испытывают проблемы с поставщиками и налаживанием логистических цепочек. Об этом пишет Military Watch Magazine (MWM).

Ожидается, что в 2023 году из-за сложностей с производством удастся выпустить меньше 50 самолетов F-35, хотя планировалось, что их построят 156 штук. Стало известно о проблемах с обновлением программного обеспечения у производителя истребителей компании Lockheed Martin.

Производитель истребителя Rafale французская компания Dassault Aviation также столкнулась с проблемами в логистических цепочках. Это не позволяет ей нарастить объемы и справиться с общим объемом заказов на 160 истребителей в год.

Проблемы с поставщиками связаны, прежде всего, с последствиями пандемии COVID-19 и нынешней геополитической напряженностью. При этом издание отмечает, что Россия, Китай и Северная Корея наращивают производство собственных вооружений, в том числе и военной авиации.

Ранее стало известно, что российский истребитель пятого поколения Су-57 получил новейший комплекс цифровой связи, позволяющий повысить качество передаваемых данных. Устройство работает в диапазонах высоких и очень высоких частот и обладает повышенной помехо- и радиозащищенностью.