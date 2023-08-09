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14:40, 9 августа 2023Россия

14-летний подросток напоролся шеей на штырь на пляже в Севастополе

Подросток напоролся шеей на штырь на Солдатском пляже в Севастополе

Фото: Maksim Konstantinov / Shutterstock / Fotodom

В Севастополе 14-летний подросток напоролся шеей на штырь на Солдатском пляже. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на волне».

По информации издания, школьник прыгнул в воду с камня, волной его отбросило на штырь. У юноши не были задеты жизненно важные органы.

Горожанину провели операцию, подросток уже пришел в сознание и идет на поправку.

Ранее сообщалось, что в городе Октябрьский в Башкирии девятиклассник два дня проходил с пулей. Юноша случайно выстрелил в себя из отцовского пистолета, который нашел, когда был один дома. Школьник самостоятельно остановил кровь и рассказал родителям, что упал на штырь. Пострадавшего госпитализировали через два дня после случившегося в Уфу. Следователи проводили проверку.

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    Анна Щербакова
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