Россия и КНР перечислили Токио проблемы перед началом сброса воды с «Фукусимы»

РФ и КНР направили Японии список проблем перед началом сброса воды с «Фукусимы»

Россия и Китай направили Японии список технических проблем в связи с планами Токио сбросить радиоактивную воду с атомной электростанции (АЭС) «Фукусима» в океан. Об этом со ссылкой на МИД КНР сообщает Reuters.

Утверждается, что перечисленные в письме проблемы ставят под сомнение весь план Токио по АЭС. В МИД Китая сочли, что Японии необходимо немедленно приостановить инициативы, касающиеся сброса воды с «Фукусимы», чтобы избежать дальнейших последствий. При этом в обращении китайской стороны указано, что Токио может найти альтернативные и более безопасные варианты утилизации воды с АЭС.

Ранее издание The Asahi раскрыло сроки начала сброса воды с «Фукусимы-1». По информации газеты, это может быть ближе к осени, после переговоров японской стороны с американским президентом Джо Байденом и лидером Южной Кореи Юн Сок Елем в Вашингтоне.

В начале июля МАГАТЭ одобрило план Японии по сбросам загрязненной воды с АЭС «Фукусима-1» в Тихий океан. Тогда в организации заявили, что сброс воды окажет «незначительное радиологическое воздействие на людей», однако представители Китая высказались резко против данной инициативы. В КНР отметили, что радиоактивная жидкость может нанести определенный вред морским обитателям и здоровью людей.

Позже опасения китайской стороны подтвердились. В пойманной вблизи аварийной станции рыбе нашли повышенное содержание радиоактивного цезия-137 — 18 тысяч беккерелей вещества на один килограмм вместо разрешенных ста. На фоне этого стало известно, что в Китае кафе с японской рыбой начали сталкиваться с риском закрытия из-за планов Японии по «Фукусиме-1». В настоящее время рестораны пытаются адаптировать свое меню и заменить японские ингредиенты местными альтернативами.