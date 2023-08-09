Стало известно о детях под завалами жилого дома в Махачкале после взрыва

Mash Gor: под завалами дома в Махачкале после взрыва газа находятся люди

Под завалами жилого дома в Махачкале, в котором произошел взрыв газа, находится люди, в том числе дети. Об этом пишет Telegram-канал Mash Gor.

По информации авторов поста, сейчас заблокированные под обломками россияне ждут помощи спасателей.

Взрыв газа в жилой пятиэтажке на улице Айвазовского в Махачкале произошел утром 9 августа. В результате оказались разрушены несколько квартир. Последствия произошедшего сняли на видео. На кадрах виден подъезд и одна из поврежденных квартир.

4 августа бытовой газ взорвался в пятиэтажке в городе Канске Красноярского края. Ударной волной разрушило квартиры, расположенные на пяти этажах. По последним данным, за медицинской помощью обратились 14 человек, семь из них госпитализировали.