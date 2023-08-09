Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:58, 9 августа 2023Россия

Стало известно о детях под завалами жилого дома в Махачкале после взрыва

Mash Gor: под завалами дома в Махачкале после взрыва газа находятся люди
СюжетВзрыв газа в жилом доме:

Кадр: Telegram-канал Mash

Под завалами жилого дома в Махачкале, в котором произошел взрыв газа, находится люди, в том числе дети. Об этом пишет Telegram-канал Mash Gor.

По информации авторов поста, сейчас заблокированные под обломками россияне ждут помощи спасателей.

Взрыв газа в жилой пятиэтажке на улице Айвазовского в Махачкале произошел утром 9 августа. В результате оказались разрушены несколько квартир. Последствия произошедшего сняли на видео. На кадрах виден подъезд и одна из поврежденных квартир.

4 августа бытовой газ взорвался в пятиэтажке в городе Канске Красноярского края. Ударной волной разрушило квартиры, расположенные на пяти этажах. По последним данным, за медицинской помощью обратились 14 человек, семь из них госпитализировали.

Что думаешь? Оцени!
    Константин Лысяков
    Обсудить
    Последние новости

    Описаны идеи Суровикина по изменению стратегии обороны в ходе СВО

    Раскрыто место отбытия пожизненного срока стрелком из Казани

    Очевидцы рассказали о моменте взрыва в доме в Махачкале

    Появились данные о числе пострадавших после взрыва в Сергиевом Посаде

    Мощный взрыв на подмосковном заводе попал на видео

    В администрации Сергиева Посада прокомментировали мощный взрыв

    Огромное облако дыма в форме гриба после взрыва под Москвой попало на видео

    Названо возможное место мощного взрыва в Сергиевом Посаде

    Свинохвостый макак сбросил с обрыва справлявшего нужду мужчину

    Россиянин напал с мачете на силовиков и попал в СИЗО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости