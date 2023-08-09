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14:35, 9 августа 2023Силовые структуры

Силовики начали допрос гендиректора «Пиро-Росс» из-за взрыва в Сергиевом Посаде

Гендиректора компании, где произошел взрыв в Сергиевом Посаде, допрашивают
СюжетВзрыв в Сергиевом Посаде:

Кадр: Telegram-канал Shot

Гендиректора компании «Пиро-Росс» Сергея Чанкаева, которому принадлежит ангар, где произошел взрыв в Сергиевом Посаде, допрашивают. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что на данный момент ему не предъявляли обвинение. На территории предприятия проходят следственные действия, уточняет Telegram-канал SHOT. На кадрах видно, как Чанкаев идет с правоохранителями.

По данным прокуратуры, взрыв произошел на складе пиротехнических изделий, расположенном на территории предприятия.

За помощью обратились 52 человека, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Мощный взрыв 9 августа прогремел на территории оптико-механического завода.

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    Екатерина Власова
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