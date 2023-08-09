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14:15, 9 августа 2023Мир

Германия оставит свои комплексы Patriot в Польше до конца года

Германия разрешила Польше оставить свои комплексы Patriot до конца 2023 года

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Польша получила от Германии разрешение оставить комплексы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot до конца 2023 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство РАР.

Минобороны Польши получило подтверждение от немецкой стороны, что комплексы останутся в стране.

Германия хотела вернуть принадлежащие ей три комплекса ПВО Patriot в июне. Их обслуживают 320 военнослужащих армии ФРГ. Также комплексы находятся на восточной границе со Словакией.

Ранее стало известно, что о продлении срока использования комплексов ПВО в Польше до 2024 года речь не идет.

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    Александр Слабиев
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