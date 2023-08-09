Губернатор Севастополя назвал госзакупку иномарок деградацией

Губернатор Севастополя Развожаев отменил госзакупку машин Citroen для чиновников

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев решил отменить госзакупку автомобилей марки Citroen для учреждения «Государственная экспертиза города Севастополя». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Развожаев назвал закупку французских автомобилей деградацией, провокацией и «полным непониманием того, какая ситуация сейчас в стране». Чиновников, принявших решение о закупке авто по стартовой цене в 12 миллионов рублей, он пообещал уволить.

Ранее президент Владимир Путин предложил пересадить российских чиновников и госслужащих с иномарок на отечественные машины. Эта мера позволила бы улучшить качество российских авто, считает президент.

Как писали «Ведомости», за первое полугодие 2023-го было размещено 515 извещений на закупку российских автомобилей на общую сумму 872 миллиона рублей. При этом за весь 2022 год таких заказов было 807 на общую сумму около миллиарда рублей.

Объемы тендеров на закупку зарубежных авто за последние годы снижаются. В 2021-м было размешено 322 подобных заказа на сумму 1,363 миллиарда рублей, в 2022-м — 85 на 648 миллионов рублей, а за первые шесть месяцев 2023-го — 37 заказов на 236 миллионов рублей.