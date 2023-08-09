Кандидат в сенат США Сэйр: Токио боится назвать виновника бомбардировки Хиросимы

Независимый кандидат в сенат США от Нью-Йорка Дайан Сэйр объяснила, почему Япония и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отказались от обычая называть виновника бомбардировки Хиросимы. По ее словам, причиной этого является страх перед США, сообщает РИА Новости.

«Я думаю, это просто страх. Это страх перед потенциальной реакцией США или других рычагов воздействия, которые они могут использовать», — заявила политик.

Несмотря на это Сэйр подчеркнула, что у Вашингтона остается все меньше рычагов давления на другие государства. В качестве примера она привела африканские страны, которые перестали боятся США и активно развивают отношения с Россией.

В мае президент США Джо Байден посетил мемориальный музей мира в Хиросиме, посвященный американским атомным бомбардировкам. Оставляя запись в книге посетителей, политик не принес извинений, но подчеркнул необходимость избавления мира от ядерного оружия.