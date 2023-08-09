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14:15, 9 августа 2023Бывший СССР

Киргизия отказалась ужесточать контроль над экспортом в Россию

Президент Киргизии Жапаров отказался ужесточить контроль над экспортом в Россию

Фото: Владимир Пирогов / Reuters

Президент Киргизии Садыр Жапаров отказался от призыва США ужесточить контроль над экспортом в Россию. Заявление главы государства передает ТАСС со ссылкой на агентство «Кабар».

«Что касается письма сенатора, то на мое имя приходят письма от многих видных политиков. Это я расцениваю как обычный повод, чтобы оказать давление на Кыргызстан и перетянуть нас на свою сторону», — заявил Жапаров.

Он отметил, что государство будет находится в равных отношениях со всеми странами и проводить многовекторную внешнюю политику. «Мы независимая страна», — подчеркнул президент.

Ранее Казахстан отказался выдавать США россиянина, сотрудника компании F.A.C.C.T. Никиты Кислицина и дал согласие на его экстрадицию в Россию.

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    Алевтина Запольская
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