В Казахстане заявили об отсутствии решения об экстрадиции Кислицина

Генпрокуратура Казахстана заявила об отсутствии решения об экстрадиции Кислицина

Генпрокуратура Казахстана еще не принимала решение об экстрадиции россиянина, сотрудника компании F.A.C.C.T. Никиты Кислицина. Об этом РИА Новости заявил официальный представитель надзорного ведомства страны Дархан Дуйсембай.

Ранее консул-советник российского генконсульства в Алма-Ате Артем Оганов сообщил, что Казахстан дал согласие на экстрадицию Кислицина в Россию и отказался выдавать его США.

Дуйсембай пояснил, что по запросам обеих стран сейчас ведется экстрадиционная проверка. Он отметил, что 1 августа было удовлетворено ходатайство прокурора о применении экстрадиционного ареста в отношении Кислицина.

«Вопросы о выдаче (удовлетворение или отказ по запросам) не были предметом судебного рассмотрения, так как они отнесены уголовно-процессуальным законодательством к компетенции органов прокуратуры», — уточнил Дуйсембай, добавив, что решение по российскому и американскому запросам примут по итогам экстрадиционной проверки.

В конце июня Кислицина задержали в Алма-Ате по запросу США. Коллеги задержанного утверждали, что произошедшее связано с его работой главредом журнала «Хакер». При этом в 2020 году сообщалось, что США считают Кислицина причастным к взлому соцсети Formspring, краже данных пользователей и попыткам их продать.