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20:15, 1 августа 2023Бывший СССР

В Казахстане заявили об отсутствии решения об экстрадиции Кислицина

Генпрокуратура Казахстана заявила об отсутствии решения об экстрадиции Кислицина

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Генпрокуратура Казахстана еще не принимала решение об экстрадиции россиянина, сотрудника компании F.A.C.C.T. Никиты Кислицина. Об этом РИА Новости заявил официальный представитель надзорного ведомства страны Дархан Дуйсембай.

Ранее консул-советник российского генконсульства в Алма-Ате Артем Оганов сообщил, что Казахстан дал согласие на экстрадицию Кислицина в Россию и отказался выдавать его США.

Дуйсембай пояснил, что по запросам обеих стран сейчас ведется экстрадиционная проверка. Он отметил, что 1 августа было удовлетворено ходатайство прокурора о применении экстрадиционного ареста в отношении Кислицина.

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«Вопросы о выдаче (удовлетворение или отказ по запросам) не были предметом судебного рассмотрения, так как они отнесены уголовно-процессуальным законодательством к компетенции органов прокуратуры», — уточнил Дуйсембай, добавив, что решение по российскому и американскому запросам примут по итогам экстрадиционной проверки.

В конце июня Кислицина задержали в Алма-Ате по запросу США. Коллеги задержанного утверждали, что произошедшее связано с его работой главредом журнала «Хакер». При этом в 2020 году сообщалось, что США считают Кислицина причастным к взлому соцсети Formspring, краже данных пользователей и попыткам их продать.

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    Полина Матюхина
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