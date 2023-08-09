Российский полковник рассказал о попытках ВСУ применить «херсонскую тактику»

Полковник Кнутов: ВСУ пытаются применить «херсонскую тактику» в зоне СВО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перешли к «херсонской тактике», которую они намерены реализовать на трех направлениях в зоне специальной военной операции (СВО), сообщил директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО), полковник в отставке Юрий Кнутов. В беседе с «Лентой.ру» он рассказал о стратегии ВСУ в условиях интенсификации боев.

«На сегодняшний день интенсивность боев реально будет возрастать, и ставка делается на "херсонскую тактику", которую Киев сейчас пытается внедрить на главных направлениях: запорожском, южно-донецком и артемовском», — объяснил Кнутов.

Смысл этой тактики в том, чтобы с помощью высокоточного оружия — ракет Storm Shadow и французских SCALP — наносить удары по нашим позициям с расчетом на то, чтобы отодвинуть коммуникации и штабы за двести километров от передовой

Юрий Кнутов директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО), полковник в отставке

Он пояснил, что ВСУ, придерживаясь этой стратегии, рассчитывают, что российские войска останутся на передовой без подкрепления, дополнительных боеприпасов и личного состава. По словам специалиста, Киев ожидает, что такая расстановка сил поможет пробить линию обороны при помощи тактики «мясных штурмов».

«Мясные штурмы» — это когда бросается пехота без бронетехники, привлекаются малые мобильные тактические группы не более 30 человек, которые наносят по пять-семь атак в день по одному и тому же участку Юрий Кнутов директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО), полковник в отставке

«Ближайшие полтора месяца будут самыми сложными, потому что если мы продержимся до сезона дождей и сможем обескровить противника, то дальше у нас появляется перспектива самим перейти к достаточно эффективным наступательным действиям», — заключил Кнутов.

Ранее американский телеканал CNN сообщил, что конфликт на Украине перешел в наиболее тяжелую для Киева фазу, а украинское контрнаступление сейчас больше напоминает утомительную работу. В материале отмечается, что на поле боя украинским войскам приходится преодолевать оборонительные позиции России, на подготовку которых ушли месяцы.