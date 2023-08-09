Стало известно о новом взрыве в подконтрольном ВСУ Запорожье

Klymenko Time: в подконтрольном ВСУ Запорожье вновь произошел взрыв

В подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) городе Запорожье вновь произошел взрыв. Об этом сообщило украинское издание «Klymenko Time».

Согласно данным украинской онлайн-карты, на подконтрольной ВСУ территории Запорожской области также была объявлена воздушная тревога.

Утром 9 августа сообщалось о сильном взрыве в Запорожье. После этого в регионе была объявлена воздушная тревога, которая позднее распространилась на ряд областей Украины.