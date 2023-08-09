Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:17, 9 августа 2023Бывший СССР

Стало известно о новом взрыве в подконтрольном ВСУ Запорожье

Klymenko Time: в подконтрольном ВСУ Запорожье вновь произошел взрыв

Фото: Leo Correa / AP

В подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) городе Запорожье вновь произошел взрыв. Об этом сообщило украинское издание «Klymenko Time».

Согласно данным украинской онлайн-карты, на подконтрольной ВСУ территории Запорожской области также была объявлена воздушная тревога.

Утром 9 августа сообщалось о сильном взрыве в Запорожье. После этого в регионе была объявлена воздушная тревога, которая позднее распространилась на ряд областей Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    Германия раскрыла данные о новой военной помощи Украине

    Откровенный комбинезон лопнул на блогерше во время похода в кино

    Российский ученый отдал мошенникам 17 миллионов рублей

    Движение по федеральной трассе перекрыли из-за загоревшегося бензовоза

    Популярный российский комик назвал один минус Европы

    Назван город с самым грязным воздухом

    ЦСКА проиграл «Факелу» в матче Кубка России

    «Зенит» обыграл «Крылья Советов» в матче Кубка России

    Россиянин получил от афериста шоколадки вместо техники на 10 миллионов рублей

    Сексолог дала совет партнерам переживших удаление матки женщин

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости