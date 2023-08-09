Франция ответила на обвинения хунты в Нигере в нарушении воздушного пространства

AFP: власти Франции категорически отвергают обвинения мятежников в Нигере

Власти Франции категорически отвергают обвинения мятежников в Нигере в нарушении воздушного пространства африканской страны. О реакции Парижа на заявление представителей хунты сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источники во французском правительстве.

По словам источников агентства, рейс, который якобы нарушил воздушное пространство Нигера, был согласован и координировался армией страны. Париж заверил, что ни одного террориста не было освобождено французскими силами.

Ранее захватившие власть в Нигере мятежники обвинили французских военных в нарушении воздушного пространства страны. Они также сообщили об атаке французских сил на Нацгвардию.