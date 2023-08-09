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17:22, 9 августа 2023Мир

В Нигере обвинили французских военных в атаке на Нацгвардию

Мятежники в Нигере обвинили французских военных в атаке на Нацгвардию

Фото: Mahamadou Hamidou / Reuters

Захватившие власть в Нигере мятежники обвинили французских военных в нарушении воздушного пространства страны. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) в Twitter.

Подробности произошедшего в стране не приводятся.

Известно, что 6 августа Нигер закрыл свое воздушное пространство из-за страха перед иностранной интервенцией.

Ранее стало известно, что страны Евросоюза (ЕС) начали подготовку первых санкций против мятежников в Нигере.

26 июля стало известно, что в столице Нигера Ниамее президента Мохамеда Базума удерживают мятежники, в то время как армия, сохранившая верность политику, выдвинула им ультиматум. Затем, в ночь на 27 июля, мятежные военные объявили в эфире национального телевидения об отстранении президента и переходе власти к «Национальному совету спасения родины», а также о закрытии границ, приостановке действия конституции и запрете деятельности любых политических партий.

Варвара Кошечкина
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