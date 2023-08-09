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20:47, 9 августа 2023Мир

Вероятность военного вторжения в Нигер оценили

Политолог Щербаков: вероятность военного вторжения в Нигер — 50 на 50

Фото: Afolabi Sotunde / Reuters

Вероятность военного вторжения и вооруженного конфликта в Нигере на данный момент — 50 на 50. Так в беседе с «Лентой.ру» оценил ситуацию, которая сложилась в регионе, ведущий научный сотрудник Института стран Азии и Африки МГУ, профессор ВШЭ Николай Щербаков.

«Ни одна европейская страна никаких конкретных действий пока не предприняла. Были сделаны заявления, но три воинских контингента, которые находятся на территории Нигера, а именно французский, германский и американский, никаких действий не начали. Кроме одного — были эвакуированы европейцы из Нигера», — сообщил специалист.

Единственным же сделанным шагом Щербаков назвал ультиматум Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС).

«Сроки ультиматума вышли. Никаких действий ни одна из сторон до конца не предприняла. Но национальные войска стран-участниц ЭКОВАС в той или иной мере мобилизованы. А экономическое положение Нигера ухудшается. Напряженность нарастает», — отметил он.

Сейчас можно сделать вывод, что ни одна из сторон, заинтересованных в разрешении этого кризиса, до конца не готова применять решительные меры. Взята своеобразная пауза. Все ждут, у кого первого не выдержат нервы и кто приступит к реальным действиям

Николай Щербаковведущий научный сотрудник Института стран Азии и Африки МГУ

По мнению специалиста, если у стран ЭКОВАС получится добиться большего единства, то они начнут военную операцию. А если они почувствуют, что возникают трудности, то продолжат давить через экономику.

«У Нигера слабая экономика. Ему очень трудно противостоять такому давлению. А это очень сильно ослабляет позиции военных», — сообщил собеседник «Ленты.ру».

Отличие Нигера

При этом Щербаков отметил, что есть одно обстоятельство, которое выделяет Нигер из числа африканских стран, в которых происходили подобные перевороты.

«Нигер поставляет уран на международный рынок. Но доля его невелика, в основном это касается только Франции. А она сегодня легко сможет найти альтернативу поставкам из Нигера. Таким образом, принудить Францию к более позитивному отношению к мятежникам вряд ли удастся», — полагает он.

Я полагаю, что ультиматумы ЭКОВАС и европейских государств в конце концов приведут к тому, что мятежники пойдут на переговоры. Как это будет развиваться, покажет время

Николай Щербаковведущий научный сотрудник Института стран Азии и Африки МГУ

Ранее захватившие власть в Нигере мятежники обвинили французских военных в нарушении воздушного пространства страны. Они также сообщили об атаке французских сил на Нацгвардию.

Власти Франции категорически отвергают обвинения мятежников в Нигере.

Мятеж в стране произошел в ночь на 27 июля. Военные свергли президента Мохамеда Базума, а новым главой государства объявили лидера «Национального совета по защите отечества». Поводом для мятежа стало желание Базума уволить командира президентской гвардии Омара Чиани. Командование Вооруженных сил Нигера заявило о солидарности с мятежниками.

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    Алена Шевченко
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