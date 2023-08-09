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18:28, 9 августа 2023Среда обитания

Ученые испугались аномальной озоновой дыры над Антарктидой

Ученые: озоновая дыра над Антарктидой в 2023 году начала появляться слишком рано

Фото: Anton Gvozdikov / Shutterstock / Fotodom

Озоновая дыра над Антарктидой в этом году начала формироваться аномально рано, сообщает The Guardian со ссылкой на данные спутников Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды.

Обычно озоновый слой атмосферы над Антарктикой начинает формироваться в конце сентября, достигая пика в октябре, и закрывается в ноябре или декабре. В текущем году озоновая дыра начала появляться в августе. Ученые испугались подобного развития событий. Как заявил преподаватель центра исследований изменения климата из Университета Нового Южного Уэльса доктор Мартин Джукера, ученые обычно не ожидают столь раннего формирования этого явления.

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Если размеры озоновой дыры окажутся больше средних, это может вызвать еще больший нагрев вод Южного океана, где в настоящее время отмечается рекордно низкий уровень морского льда. Повышенное ультрафиолетовое излучение также повлияет на движение ветров, что еще больше будет способствовать разрушению льда.

Антарктическая озоновая дыра появляется каждый год и обуславливается истончением озонового слоя стратосферы, в котором содержится высокая концентрация молекул озона, поглощающих ультрафиолетовое излучение. Ученые считают, что явление возникло из-за применения людьми озоноразрушающих веществ. Отмечается, что во время климатического явления Эль-Ниньо размеры озоновой дыры оказываются меньше средних. Однако в настоящее время на ее формирование влияют другие факторы, в том числе последствия извержения вулкана Тонга в Тихом океане.

Ранее климатологи прогнозировали, что в результате изменений климата волны тепла и масштабные таяния льда станут в Антарктиде более частыми и серьезными. Окружающая среда континента может подвергнуться разрушениям в ближайшие годы и десятилетия, считают ученые.

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    Мария Черкасова
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