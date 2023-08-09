Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
05:00, 9 августа 2023Экономика

В России предложили поддержать население за счет золотовалютного резерва

Депутат Арефьев призвал использовать золотовалютный резерв для поддержки россиян
СюжетНаселение России:

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

На фоне роста курса доллара инфляция в России также может увеличиться, считает первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что для поддержки населения в такой ситуации можно изъять средства из золотовалютного резерва и направить их на народное хозяйство.

Стандартные меры

Арефьев рассказал, что на данный момент правительство обсуждает стандартные меры поддержки населения. В частности, речь идет об индексации социальных выплат.

«На сегодняшний день никаких новых мер правительство не планирует. Ожидается индексация пенсий, но в рамках запланированной инфляции, а это 6-7 процентов. Но, если уже сегодня говорят об инфляции в 12-15 процентов, значит, эту индексацию необходимо пересматривать», — заметил политик.

Актуальной, по его словам, также была бы индексация минимального размера оплаты труда (МРОТ), но проблема в том, что даже эта мера не способна заставить работодателей выплачивать сотрудникам требуемый минимум.

Мы поднимаем МРОТ, а людей переводят на полставки, на полторы ставки при сохранении прежних объемов работы. В итоге люди сколько получали, столько и получают

Николай Арефьевдепутат Госдумы

Золотовалютные резервы

Политик обратил внимание на одну позитивную сторону падения рубля — это сверхприбыли экспортеров, которые выплачивают значительные налоги государству. Благодаря этому, как объяснил Арефьев, удалось компенсировать дефицит в бюджете в размере одного триллиона рублей.

«Большие средства уходят в Фонд национального благосостояния, но у нас совершенно не работают на страну золотовалютные резервы, их боятся трогать, опасаясь спровоцировать инфляцию», — сказал депутат.

Адекватной мерой поддержки населения Арефьев считает изъятие средств из резервов в пользу народного хозяйства, что даст возможность развития бизнеса для населения.

«Всегда можно принимать опосредованные меры. Такие как субсидирование процентных ставок, отсрочки по долгам и кредитам. Но доход населения от этого не меняется», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее эксперты Центра развития Высшей школы экономики (ВШЭ) заявили, что ситуация с курсом рубля, который с начала года потерял более 30 процентов стоимости, усиливает инфляционное давление. По итогам года она может добавить 1,5-3 процентных пункта к росту цен.

Что думаешь? Оцени!
    Наталия Белова
    Обсудить
    Последние новости

    Два беспилотника сбили на подлете к Москве

    Психолог рассказал о причинах комплексов из-за размера полового члена

    Похищенная мужем женщина провела 12 лет в пыточной камере

    В России предложили поддержать население за счет золотовалютного резерва

    Суд арестовал десятки счетов, автомобили и лодку Блиновской

    Побывавшие в Таиланде поляки пожаловались на «маленькую Россию» в стране

    Определены самые популярные у москвичей породы кошек

    Российский посол назвал требования для возобновления зерновой сделки

    Минобороны подтвердило попытку атаки беспилотников ВСУ на Москву

    Момент уничтожения беспилотника под Москвой попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости