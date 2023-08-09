В России предложили поддержать население за счет золотовалютного резерва

Депутат Арефьев призвал использовать золотовалютный резерв для поддержки россиян

На фоне роста курса доллара инфляция в России также может увеличиться, считает первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что для поддержки населения в такой ситуации можно изъять средства из золотовалютного резерва и направить их на народное хозяйство.

Стандартные меры

Арефьев рассказал, что на данный момент правительство обсуждает стандартные меры поддержки населения. В частности, речь идет об индексации социальных выплат.

«На сегодняшний день никаких новых мер правительство не планирует. Ожидается индексация пенсий, но в рамках запланированной инфляции, а это 6-7 процентов. Но, если уже сегодня говорят об инфляции в 12-15 процентов, значит, эту индексацию необходимо пересматривать», — заметил политик.

Актуальной, по его словам, также была бы индексация минимального размера оплаты труда (МРОТ), но проблема в том, что даже эта мера не способна заставить работодателей выплачивать сотрудникам требуемый минимум.

Мы поднимаем МРОТ, а людей переводят на полставки, на полторы ставки при сохранении прежних объемов работы. В итоге люди сколько получали, столько и получают Николай Арефьев депутат Госдумы

Золотовалютные резервы

Политик обратил внимание на одну позитивную сторону падения рубля — это сверхприбыли экспортеров, которые выплачивают значительные налоги государству. Благодаря этому, как объяснил Арефьев, удалось компенсировать дефицит в бюджете в размере одного триллиона рублей.

«Большие средства уходят в Фонд национального благосостояния, но у нас совершенно не работают на страну золотовалютные резервы, их боятся трогать, опасаясь спровоцировать инфляцию», — сказал депутат.

Адекватной мерой поддержки населения Арефьев считает изъятие средств из резервов в пользу народного хозяйства, что даст возможность развития бизнеса для населения.

«Всегда можно принимать опосредованные меры. Такие как субсидирование процентных ставок, отсрочки по долгам и кредитам. Но доход населения от этого не меняется», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее эксперты Центра развития Высшей школы экономики (ВШЭ) заявили, что ситуация с курсом рубля, который с начала года потерял более 30 процентов стоимости, усиливает инфляционное давление. По итогам года она может добавить 1,5-3 процентных пункта к росту цен.