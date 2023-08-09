Сотрудник завода раскрыл подробности взрыва в Сергиевом Посаде

«Лента.ру»: взрыв в Сергиевом Посаде случился в бывшем столярном цехе завода

Взрыв в Загорском оптико-механическом заводе (ЗОМЗ) в Сергиевом Посаде мог произойти на территории бывшего столярного цеха. На данный момент известно о пострадавших среди работников предприятия, с ними работают врачи. Об этом со ссылкой на сотрудника завода «Ленте.ру» рассказала его родственница.

«Взрыв был полчаса назад, выбило стекла у всех в радиусе 10 километров, — рассказала местная жительница Кристина. — Я живу рядом с ЦРБ, пять машин скорой помощи приехали с сигналом в больницу. Взорвалось на территории завода ЗОМЗ. Мой дед работает на этом заводе, позвонил товарищам в отдел пиротехники».

Кристина рассказала, что, по словам сотрудников завода, взрыв мог произойти в бывшем столярном цехе. Они также сообщили о пострадавших.

«Друзья деда сказали, что взорвался бывший столярный цех. По какой причине — никто не знает, к сожалению. Местные власти и спасатели сейчас всех эвакуируют», — поделилась девушка.

О мощном взрыве под Москвой стало известно ранее. Тогда же Telegram-канал «112» указывал, что по зданию в Сергиевом Посаде мог ударить беспилотник. Позднее появились данные о том, что инцидент произошел на складе с пиротехникой, который располагается на территории оптико-механического завода.