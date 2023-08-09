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00:52, 9 августа 2023Мир

Госдеп отказался комментировать арест следившей за Зеленским украинки

Госдеп не стал комментировать задержание СБУ украинки, следившей за Зеленским

Фото: Kevin Wurm / Reuters

Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер отказался комментировать задержание украинки, которую подозревают в слежке за передвижениями президента страны Владимира Зеленского. Об этом сообщает ТАСС.

«Я видел эти сообщения, но у меня нет какого-либо комментария по этому поводу, я бы посоветовал вам обратиться к украинской стороне за этим», — заявил он. При этом, по словам Миллера, американские власти знают о случаях шпионажа со стороны России на Украине. Он подчеркнул, что Вашингтон полностью поддерживает принятие Киевом мер для привлечения виновных к ответственности.

7 августа Служба безопасности Украины (СБУ) задержала жительницу города Очаков Николаевской области, которая, по данным ведомства, следила за передвижением украинского лидера. Женщину задержали «на горячем» во время передачи разведданных накануне поездки Зеленского в Николаевскую область. Уточняется, что она «пыталась установить время и перечень локаций ориентировочного маршрута главы государства на территории области».

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    Марина Совина
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