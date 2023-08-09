В США заявили об успехе российских военных на передовой

Бывший разведчик ВС США Риттер: Россия перехватила инициативу на передовой

Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что Россия перехватила инициативу на передовой после разгрома контрнаступления украинских войск. Об этом бывший военный рассказал в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Контрнаступление ВСУ провалилось. Уже ничего нельзя сделать, чтобы изменить этот исход», — отметил он.

По словам Риттера, украинские бойцы продолжают попытки продвинуться на передовой. При этом они не приблизились к первой линии российской обороны. Экс-разведчик обратил внимание на то, что сейчас Москва постепенно начинает переходить в наступление на разных направлениях.

Ранее Скотт Риттер заявил, что Украина больше не способна скрывать тяжелые потери в рядах своей армии. По его словам, украинское командование бросает в бой все больше людей в надежде сломить российскую оборону.

Также бывший военный выразил мнение, что ВСУ в ближайшее время будут полностью разгромлены российскими войсками. Риттер подчеркнул, что «Украина проигрывает по всем направлениям».