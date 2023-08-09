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13:21, 9 августа 2023Россия

Названо количество разрушенных из-за взрыва в Сергиевом Посаде зданий

Baza: четыре здания были полностью разрушены из-за взрыва в Сергиевом Посаде

Кадр: Валерия Кузнецова / РИА Новости

Четыре здания были полностью разрушены из-за взрыва на Загорском оптико-механическом заводе (ЗОМЗ) в подмосковном Сергиевом Посаде. Такое количество назвало издание Baza в Telegram-канале.

Кроме того, еще 6 построек были частично разрушены, а 14 зданий получили повреждения.

До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что спорткомплекс «Луч», находящийся недалеко от места взрыва, был поврежден. В результате ЧП выбило стекла в жилых домах на улицах Осипенко и Карла Либкнехта, уточнил глава региона.

По последним данным, при взрыве на заводе в Сергиевом Посаде пострадали 38 человек.

О происшествии на подмосковном предприятии стало известно в среду, 9 августа. В результате взрыва оказался разрушен ангар, расположенный на площади 1,6 тысячи квадратных метров.

По предварительной версии, причиной взрыва стал человеческий фактор. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

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    Анна Щербакова
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