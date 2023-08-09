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12:34, 9 августа 2023Россия

Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде снова возросло

Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде возросло до 35

Кадр: Telegram-канал BAZA

Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде снова возросло и достигло 35, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов в Telegram-канале.

О ЧП стало известно ранее 9 августа. Инцидент произошел на складе с пиротехникой, который располагается на территории Загорского оптико-механического завода (ЗОМЗ).

Из всех зданий и цехов ЗОМЗ эвакуировали, также эвакуировали ближайший детский сад. В жилых домах на улицах Осипенко и Карла Либкнехта взрывной волной выбило стекла, частично поврежден спорткомплекс «Луч».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявлял о 31 пострадавшем. После взрыва очевидцы делились кадрами огромного облака в виде гриба, которое поднималось в небе над городом.

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    Евгения Куликова
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