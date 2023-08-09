Воробьев заявил об увеличении числа пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде

Глава Подмосковья Воробьев: при взрыве в Сергиевом Посаде пострадал 31 человек

Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде увеличилось до 31. Об этом сообщил глава Подмосковья Андрей Воробьев в Telegram-канале.

Ранее сообщалось о 25 пострадавших при взрыве в Подмосковье.

По данным Воробьева, троих пострадавших с тяжелыми ранениями поместили в реанимацию, еще 12 человек направили в травмпункт. Всего в медицинские учреждения, предварительно, доставили 19 человек.

«В жилых домах на улицах Осипенко и Карла Либкнехта выбиты стекла. Обязательно позаботимся о всех, чьи квартиры пострадали из-за взрыва. Также частично поврежден спорткомплекс "Луч" — выбиты стекла, разрушен фасад бассейна и кирпичная кладка теплового узла», — описал разрушения губернатор.