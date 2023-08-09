Власти российского города оставили семью без жилья на 26 лет

Власти Нефтеюганска оставили семью без жилья на 26 лет

Семью из Нефтеюганска оставили без постоянного жилья. Из-за действий властей города россияне жили во временном строении 26 лет, передает портал «Федерал Пресс».

Мэрия города решила закрыть программу по расселению граждан из балков — небольших некапитальных построек, приспособленных для проживания. При этом на тот момент некоторые семьи еще не успели получить положенные им квартиры, в результате чего остались жить в балках.

Одни из пострадавших, проживавшие в балке с 2007 года, обратились в прокуратуру Ханты-Мансийского автономного округа с заявлением о предоставлении им жилплощади. Сотрудники ведомства провели проверку о нарушении прав, после чего прокурор обратился в суд с требованием предоставить семье квартиру. Иск был полностью удовлетворен, россияне получили постоянное жилье.

Ранее сирота из Сафоновского района Смоленской области осталась без положенного ей по закону жилья. Власти региона не обеспечили девушку квартирой после выпуска из интерната.