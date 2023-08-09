Психолог рассказал о причинах комплексов из-за размера полового члена

Психолог Левант: порнография влияет на появление комплексов из-за размера пениса

Неприятие своего тела и комплекс из-за размера полового члена у мужчин появляется под воздействием жизненного опыта, давления социальных установок и порнографии, считает профессор психологии Рональд Левант. Его мнение приводит USA Today.

Психолог подчеркнул, что многие мужчины трепетно относятся к пенису, потому что для них это не только половой орган, но и символ мужественности. Он отметил, что подобная установка формировалась веками практически у всех народов.

Левант отметил, что размер полового члена почти не влияет на качество интимной жизни, фертильность, уровень тестостерона, Y-хромосомы и на другие факторы, которые связаны с проявлением мужских качеств. При этом стереотип «чем больше, тем лучше» касается не только мужских половых органов. По его словам, многие испытывают комплексы из-за ширины плеч или объемов мускулатуры. «На некоторых очевидно, может повлиять жизненный опыт и опыт общения с партнерами, но есть и другие внешние факторы, которые играют роль. Например, воздействие порнографии», — объяснил причины появления комплексов психолог.

Специалист посоветовал при постоянном ощущении непринятия собственного тела не молчать об этом, а найти специалиста — психотерапевта или сексолога — и рассказать ему о беспокойстве.

Ранее сексолог Юрий Андреев назвал нормальный размер пениса. По его словам, средний размер полового члена в состоянии эрекции составляет от 12 до 16 сантиметров.