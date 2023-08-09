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19:12, 9 августа 2023Россия

В Москве построят 14 новых спорткомплексов

В Москве построят 14 новых спортивных комплексов

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В Москве построят 14 новых спорткомплексов по программе комплексного развития территорий. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Спорткомплексы появятся на месте бывших промзон, заброшенных участков, недостроев и старых складов в рамках 12 проектов комплексного развития территорий площадью 214,5 гектара», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Речь идет о физкультурно-оздоровительных комплексах, скалолазном центре, комплексах для игровых видов спорта и оздоровительных центров с бассейнами. Общая площадь объектов составит более 91 тысячи квадратных метров.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что шесть таких комплексов возведут на севере столицы. Три из них появятся на месте бывшей промзоны в Головинском районе, еще по одному — в районах Коптево, Западное Дегунино и Восточное Дегунино.

Четыре спорткомплекса построят в Бабушкинском, Северном, Останкинском и Ярославском районах, еще столько же — в Солнцево, Обручевском, Рязанском и Нагорном районах.

Ранее мэр города Сергей Собянин рассказал, что в Южном административном округе Москвы обустроят новое пространство для отдыха. Парк площадью около 100 гектаров появится в районах Орехово-Борисово Южное и Зябликово.

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    Варвара Родикова
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