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16:14, 9 августа 2023Экономика

Повышение ключевой ставки Центробанком спрогнозировали

Эксперт Жорнист: ЦБ может повысить ключевую ставку на 50-100 базисных пунктов

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

По прогнозу портфельного управляющего УК «Альфа-Капитал» Евгения Жорниста, Центральный банк России в сентябре может повысить ключевую ставку на 50–100 базисных пунктов. Об этом он заявил в интервью «Известиям».

«Решение Центрбанка будет зависеть от баланса рисков на момент заседания», — заявил он. При этом, по словам эксперта, если регулятор продолжит ужесточать денежно-кредитной политику, это не станет сюрпризом.

«Пока что, с нашей точки зрения, вполне вероятным выглядит повышение ставки еще на 50–100 базисных пунктов», — подытожил Жорнист.

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Совет директоров Центробанка принял решение поднять ключевую ставку до 8,5 процента 21 июля, что стало первым с сентября прошлого года изменением денежно-кредитной политики. Регулятор объяснил его повышением проинфляционных рисков, так как темпы прироста цен превысили целевой показатель в четыре процента. Следующее заседание по этому вопросу состоится 15 сентября.

Ранее зампред ЦБ Алексей Заботкин предрек увеличение ключевой ставки регулятором к концу года. Он подчеркнул, что для неизменности ставки должны реализоваться дезинфляционные риски, которые на текущий момент не наблюдаются.

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