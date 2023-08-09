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12:19, 9 августа 2023Россия

Разрушения в цехе недалеко от взорвавшегося ангара под Москвой сняли на видео

Показаны разрушения в цехе недалеко от взорвавшегося ангара в Сергиевом Посаде

Разрушения внутри швейного цеха, который находится неподалеку от взорвавшегося ангара на территории Загорского оптико-механического завода в подмосковном Сергиевом Посаде, сняли на видео. Соответствующие кадры показало издание Baza в Telegram-канале.

На представленном видеоролике видно, что в помещении выбиты окна. На полу в цехе разбросаны разрушенные манекены и швейные машинки.

До этого в экстренных службах рассказали, что взрыв в Сергиевом Посаде, по предварительной версии, произошел из-за нарушения технологического процесса.

По сведениям ТАСС, причиной чрезвычайного происшествия в подмосковном городе стал человеческий фактор.

О мощном взрыве под Москвой стало известно в среду, 9 августа. Губернатор Московской области Андрей Воробьев оперативно выехал к месту происшествия.

По его словам, при взрыве пострадал 31 человек, среди них трое с тяжелыми ранениями.

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    Анна Щербакова
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