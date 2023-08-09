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11:43, 9 августа 2023Мир

На Западе начали «более трезво» оценивать украинское контрнаступление

CNN: на Западе начали «более трезво» оценивать украинское контрнаступление
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

На Западе начали «более трезво» оценивать украинское контрнаступление и способности Вооруженных сил Украины (ВСУ) взять под контроль значительные территории. Об этом со ссылкой на высокопоставленных западных чиновников сообщает CNN.

По словам одного из источников, в ближайшие пару недель станет более ясно, есть ли шанс добиться какого-то прогресса в украинском контрнаступлении. Но неназванный чиновник предположил, что добиться успеха, который изменит баланс в военном конфликте, крайне сложно.

Член палаты представителей Майк Куигли, который недавно вернулся из Европы, считает, что последние данные «отрезвляют». Основной проблемой для ВСУ стала эшелонированная оборона российских войск, минные поля и траншеи. В результате украинской армии пришлось остановить продвижение и начать перегруппировку.

«Даже если они будут продолжать сражаться в течение следующих нескольких недель, если они не смогли сделать больше прорывов за эти последнее время, то какова вероятность того, что они вдруг, с более истощенными силами, сделают их? Условия для них очень тяжелые», — сказал другой высокопоставленный дипломат.

Тем не менее некоторые американские чиновники сохраняют надежду на результативность украинского контрнаступления.

Ранее стало известно, что официальные лица Запада испугались, что Киев, возможно, обвинит их в провале контрнаступления. Это способно привести к расколу внутри альянса, который практически не изменился за время спецоперации.

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    Александр Слабиев
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