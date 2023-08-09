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Следователи опровергли версию об атаке беспилотника в Сергиевом Посаде
СКР: версия атаки беспилотника на завод в Сергиевом Посаде не подтвердилась
В ходе расследования не нашла своего подтверждения версия об атаке беспилотника на завод в подмосковном Сергиевом Посаде, где произошел взрыв и пострадали люди. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет России (СКР).
Дело возбуждено по статье о нарушении требований промышленной безопасности на опасном производстве, напомнили в ведомстве.
По данным прокуратуры, взрыв произошел на складе пиротехнических изделий, расположенном на территории предприятия.
За помощью обратились 52 человека, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Мощный взрыв 9 августа прогремел на территории оптико-механического завода.