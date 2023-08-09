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12:28, 9 августа 2023Россия

Появление огромного гриба после взрыва в Сергиевом Посаде объяснили

Взрывотехник Комаров: гриб от взрыва в под Москвой указал на отсутствие пожара

Фото: Telegram-канал MASH

Формирование облака дыма в форме гриба — это довольно типичная ситуация при взрывах, сообщил профессор Московского государственного строительного университета, доктор технических наук, эксперт по взрывоопасности и взрывоустойчивости зданий Александр Комаров. Так в беседе с «Лентой.ру» он объяснил появление гриба после взрыва на заводе в Сергиевом Посаде.

«Физика явления заключается в том, что от взрыва внизу образуются легкие разогретые газы, которые, как воздушный шарик, начинают всплывать. За собой они тянут весь мусор, который лежит рядом», — сообщил он.

По объему гриба можно примерно определить, какая была энергия взрыва, отметил Комаров.

«Также можно сказать, что это произошло не в условиях пожара, как если бы взорвались бензин, нефть или пропан. Потому что они бы горели, и этот огневой шар бы подсвечивался. Здесь же что-то взорвалось, прогорело внутри и шаром, который не горит, вышло вместе с мусором вверх», — заключил специалист.

О мощном взрыве в Сергиевом Посаде стало известно ранее 9 августа. Инцидент произошел на складе с пиротехникой, который располагается на территории оптико-механического завода.

На снятых очевидцами роликах видно поднимающееся в небо облако дыма в форме гриба после взрыва.

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    Алена Шевченко
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