Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:50, 9 августа 2023Ценности

Перечислены пять распространенных ошибок при использовании стиральной машины

Фото: Engin Akyurt / Unsplash

Сотрудник компании по продаже бытовой техники Domestic & General Андреа Пеше перечислила пять распространенных ошибок при использовании стиральной машины. Соответствующий материал появился на сайте издания Express.co.uk.

В первую очередь специалистка отметила, что оставленные в карманах металлические предметы, такие как монеты или ключи, могут привести к поломке барабана. Помимо этого, эксперт призвала не оставлять в стиральной машине мокрые вещи, чтобы не появлялась плесень.

Также Пеше посоветовала не заполнять установку для стирки вплотную, чтобы не очищать одежду повторно и не эксплуатировать аппарат дважды. Вследствие этого она также отметила, что срок службы стиральной машины напрямую зависит от частоты ее использования. «Слишком частое включение вашей машины с дополнительными циклами отжима и слива со временем действительно повлияет на эффективность ее работы», — предупредила она.

Материалы по теме:
«Я устал скромничать» Россиянин придумал революционную технику окрашивания волос. Как она прославила его на весь мир?
«Я устал скромничать»Россиянин придумал революционную технику окрашивания волос. Как она прославила его на весь мир?
26 августа 2022
«Еле спасли» Женщины веками сжигают волосы краской ради красоты. Как они пытаются обмануть природу?
«Еле спасли»Женщины веками сжигают волосы краской ради красоты. Как они пытаются обмануть природу?
21 июня 2021

В заключение Пеше добавила, что необходимо читать инструкцию перед применением стиральной машины, чтобы использовать правильное и допустимое количество моющих средств.

В июле эксперты бренда бытовой техники Beko назвали правильный способ чистки стиральной машины. Специалисты рассказали, что полноценно очищать устройство необходимо один раз в два-три месяца.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Ештокина
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД назвали условия для возобновления зерновой сделки

    В России предложили ввести четырехдневную рабочую неделю для многодетных

    Раскрыта польза переворота в Нигере для России

    Названы самые популярные у россиян виды подработки летом

    В России назвали способ удержать рубль от снижения

    Пэрис Хилтон в бикини показала фигуру на яхте

    Пентагон продемонстрирует уничтожение роя дронов сразу несколькими способами

    В Подмосковье подросток выпал из электрички и погиб

    В Госдуме предложили признать ведение блога экономической деятельностью

    Командир «Ахмата» раскрыл потери ВСУ западной техники

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости