Перечислены пять распространенных ошибок при использовании стиральной машины

Сотрудник компании по продаже бытовой техники Domestic & General Андреа Пеше перечислила пять распространенных ошибок при использовании стиральной машины. Соответствующий материал появился на сайте издания Express.co.uk.

В первую очередь специалистка отметила, что оставленные в карманах металлические предметы, такие как монеты или ключи, могут привести к поломке барабана. Помимо этого, эксперт призвала не оставлять в стиральной машине мокрые вещи, чтобы не появлялась плесень.

Также Пеше посоветовала не заполнять установку для стирки вплотную, чтобы не очищать одежду повторно и не эксплуатировать аппарат дважды. Вследствие этого она также отметила, что срок службы стиральной машины напрямую зависит от частоты ее использования. «Слишком частое включение вашей машины с дополнительными циклами отжима и слива со временем действительно повлияет на эффективность ее работы», — предупредила она.

В заключение Пеше добавила, что необходимо читать инструкцию перед применением стиральной машины, чтобы использовать правильное и допустимое количество моющих средств.

В июле эксперты бренда бытовой техники Beko назвали правильный способ чистки стиральной машины. Специалисты рассказали, что полноценно очищать устройство необходимо один раз в два-три месяца.