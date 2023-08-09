Модель с заболеванием кожи снялась в халате на голое тело

Канадская супермодель с заболеванием кожи Винни Харлоу снялась в откровенном виде поделилась снимками с фанатами. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

28-летняя манекенщица с витилиго позировала перед фотографом в банном халате белого цвета, демонстрируя покрытое пятнами голое тело. При этом волосы знаменитости распустили и уложили волнами, а на лицо нанесли макияж в нюдовых оттенках. Из аксессуаров на ней были несколько колец.

Поклонники восхитились внешним видом Харлоу, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Ты выглядишь прекрасно и потрясающе», «Самая красивая модель», «Шикарна», «Просто супер», «Люблю тебя!», — высказывались они.

В июле Винни Харлоу вышла в свет в прозрачном наряде без нижнего белья. Манекенщица разместила видео, на котором она позирует перед камерой в облегающем комбинезоне белого цвета, оформленном декоративным элементом на поясе. На размещенных кадрах видно, что на знаменитости отсутствует бюстгальтер.