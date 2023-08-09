Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
21:44, 9 августа 2023Экономика

Минэнерго России прокомментировало рост стоимости топлива на заправках

Минэнерго России назвало рост стоимости топлива на заправках временным

Фото: Engin Akyurt / Unsplash

Минэнерго России назвало рост цен на моторное топливо на АЗС временным. Об этом сообщает РИА Новости.

Ведомство проводит ежесуточный мониторинг ситуации. В министерстве отметили, что для стабилизации цен предпринимаются шаги, которые направлены на снижение волатильности. По словам собеседника агентства, было принято решение об увеличении с осени минимальной доли биржевых продаж автомобильного бензина до 13 процентов и дизельного топлива — до 9,5 процента.

На прошлой неделе премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о повышении норматива продажи топлива на бирже на один процентный пункт, до 13 процентов для бензина и до 9,5 процента для дизеля. Кабмин объясняет, что мера необходима для стабилизации ситуации на рынке. Кроме того, для сдерживания цен на рынке власти обсуждают сокращение списка экспортеров бензина.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Восемь человек пропали без вести после взрыва в Сергиевом Посаде

    Фрагменты тел нашли на месте взрыва в Сергиевом Посаде

    Ковальчук высказался о сменивших гражданство хоккеистах в сборной России

    Байден попросит у Конгресса дополнительные деньги для Украины

    МВД России объявило в розыск бывшего министра обороны Украины

    Жителей Купянска призвали эвакуироваться из-за российского наступления

    Минэнерго России прокомментировало рост стоимости топлива на заправках

    В США заявили об успехе российских военных на передовой

    Украинские войска выпустили шесть снарядов по Донецку

    Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости