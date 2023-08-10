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19:08, 10 августа 2023Силовые структуры

Россияне за 50 секунд вынесли из магазина технику на 300 тысяч рублей

В Алуште двое мужчин за 50 секунд вынесли из магазина технику на 300 тыс. рублей

Фото: Daniel Romero / Unsplash

Полицейские в Алуште задержали двоих мужчин по подозрению в краже из магазина техники. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе полиции Крыма.

По данным следствия, ночью воры проникли в магазин техники, разбили там витрину и украли часы и мобильные телефоны, часть из которых оказались муляжами. После чего скрылись с места преступления. Своими действиями задержанные нанесли ущерб в размере 310 тысяч рублей.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье 158 («Кража») УК РФ. Их отправили под стражу. Ранее подозреваемые были судимы за разбой.

Полиция предоставила «Ленте.ру» видео ограбления. На нем видно, как одетые в белые костюмы мужчины быстро забегают в магазин, разбивают витрины и складывают товар в пакеты, а после убегают. На опустошение магазина им понадобилось 50 секунд.

Сотрудникам полиции удалось найти часть похищенных телефонов и частично возместить ущерб владельцу торговой точки.

Ранее в Тюмени полиция задержала работницу сети магазинов, которая сымитировала ограбление и заполучила три миллиона рублей.

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    Варвара Митина
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