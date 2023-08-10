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17:10, 10 августа 2023Экономика

Крупный зарубежный банк решил уйти из России

Reuters: банк Intesa Sanpaolo может получить разрешение на продажу активов в РФ

Фото: Giorgio Perrottino / Reuters

Крупнейший итальянский банк Intesa Sanpaolo продвинулся в переговорах о передаче своей «дочки» «Банка Интеза» в России местному руководству, пишет Reuters со ссылкой на источник, близкий к процессу.

В банке не получили гарантий от российских властей о том, что сделка будет одобрена. Ранее организация заявляла, что работает над поиском контрагентов для передачи своего российского бизнеса, но не делала никаких заявлений о прогрессе в этом вопросе.

Intesa Sanpaolo 2 августа сообщил о том, что решил в течение нескольких месяцев закрыть отделение в Москве. В организации заверяли, что это не повлияет на ее работу в России. В настоящее время в стране работают четыре отделения российской «дочки» итальянской группы.

В конце 2022 года сообщалось, что банк ведет переговоры о продаже дочернего предприятия «Интеза» в России структурам Газпромбанка. Как писал «Интерфакс» в ноябре 2022 года, среди желающих приобрести активы выступали также местные топ-менеджеры во главе с Антонио Фаллико.

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    Мария Черкасова
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