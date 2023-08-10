Африканский пастор пригрозил Байдену Божьим гневом в случае вторжения в Нигер

Африканский пастор Айоделе пригрозил Байдену в случае вторжения в Нигер

Нигерийский пастор, лидер африканской евангелической церкви INRI Элайджа Айоделе пригрозил президенту США Джо Байдену Божьим гневом в случае вторжения в Нигер. Об этом пишет нигерийское издание Daily Post.

Айоделе предупредил, что вторжение в Нигер, где мятежники сместили президента Мохамеда Базума — это не богоугодное дело, которое может привести к Третьей мировой войне. Вторжение США в республику станет «сатанинским» и «террористическим» шагом.

Пастор призвал Байдена позволить народу Нигера самостоятельно решать свое будущее.

«Идти воевать в Нигере все равно, что сражаться с Богом, США дорого заплатят за это, если вторжение произойдет. Это также дискредитирует правительство Джо Байдена», — сказал Айоделе.

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд после встречи с мятежниками в Нигере заявила, что считает действия захвативших в стране власть военных неконституционными. При этом она заверила, что Вашингтон продолжит искать дипломатические пути решения конфликта.