Похищенная при рождении девушка нашла родителей спустя 17 лет

В ЮАР девушка сделала ДНК-тест и узнала, что выросла в приемной семье

Жительница города Кейптаун, Южно-Африканская Республика (ЮАР), похищенная при рождении, нашла родную семью благодаря ДНК-тесту. Об этом сообщает Daily Mirror.

Мичи Зефани Шелдон с рождения воспитывалась супругами Лавоной и Майклом Соломон. В 17 лет она познакомилась в школе с девушкой по имени Кэссиди, которая была очень на нее похожа. Социальные работники школы, заметившие схожую внешность учениц, предложили Мичи сделать ДНК-тест.

Результаты анализа показали, что Кэссиди — ее биологическая сестра. Мичи также узнала, что Лавона и Майкл являются ее приемными родителями. Вскоре она выяснила, что была похищена при рождении. У ее приемных родителей не получалось завести собственных детей, поэтому Лавона решила украсть новорожденного ребенка из больницы. Когда Мичи было всего три дня, Лавона, переодевшись медсестрой, похитила ее из родильного отделения. Мичи, узнав правду, перестала общаться с вырастившей ее матерью. Несмотря на это, она не держит на Лавону зла и не считает ее преступницей.

Через некоторое время Мичи решила встретиться со своими биологическими родителями. «Не было той связи. Это было чрезвычайно сложно, потому что я выросла, думая, что у меня другая семья», — вспоминает она. Тем не менее постепенно она наладила отношения с родными отцом и матерью.

С тех пор она мечтала, чтобы во время свадьбы оба отца вели ее к алтарю. Мечта Мичи сбылась, когда в марте 2023 года она вышла замуж. «Это было чудо! Отношения между двумя моими семьями улучшаются. Теперь они ладят. Мы все повзрослели, поняли, что мы — люди, и наконец-то смирились с тем, что произошло. Мы уважаем и понимаем друг друга», — говорит она.

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