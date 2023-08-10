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00:50, 10 августа 2023Спорт

Федор Емельяненко заявил о желании провести поединок с Майком Тайсоном

Федор Емельяненко захотел провести боксерский поединок с Майком Тайсоном

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Бывший боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко рассказал о желании принять участие в боксерском поединке. Его слова приводит The MMA Hour.

«В MMA я никогда не вернусь, потому что это обещание. Но я хотел бы попробовать себя в боксе, мне это интересно», — заявил он. Емельяненко отметил, что хотел бы провести поединок с Майком Тайсоном.

5 февраля Емельяненко проиграл Райану Бейдеру нокаутом в первом раунде. Бой, возглавлявший турнир Bellator 290 и ставший прощальным для россиянина, проходил в тяжелом весе.

Поражение стало седьмым в карьере Емельяненко. В его активе — 40 побед, еще один бой с его участием был признан несостоявшимся. Россиянин владел титулами чемпиона организаций Pride и RINGS.

Тайсон завершил карьеру в 2005-м. С 1987 по 1990 год он был абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. Тайсон провел 58 боев, в которых одержал 50 побед (44 — нокаутом) и потерпел шесть поражений. Еще два поединка с его участием были признаны несостоявшимися.

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