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12:19, 10 августа 2023Культура

Юрий Лоза усомнился в полете Юлии Пересильд в космос

Юрий Лоза усомнился в полете Юлии Пересильд в космос и заявил о плоскости Земли

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Российский певец Юрий Лоза усомнился в том, что актриса Юлия Пересильд летала в космос во время съемок фильма «Вызов» режиссера Клима Шипенко. Об этом сообщает StarHit.

Более того, артист выразил уверенность в том, что Земля плоская. Музыкант также отметил, что полет Юрия Гагарина в космос мог быть снят в студии.

«Или (Юлия Пересильд — прим. «Ленты.ру») не летала. Или вам сняли это. Никто же не отрицает, что гагаринское "Поехали!" или королевское "Даю старт" снято в студии. Это даже никем не отрицается! Подождите секундочку! Было это или не было, мы можем судить только по тем, кадрам, которые нам показывают», — заявил певец.

Лоза выразил желание «съездить на край свет», однако подчеркнул, что такие путешествия запрещены международной конвенцией.

Я давно придерживаюсь версии плоской Земли, созданной Богом. Успел понять, что вода не загибается, она не может огибать Землю, как нам рассказывают, потому что это противоречит свойствам воды. Потом, когда я стал заниматься этой темой, а это уже лет 40, перечитал много разной литературы, пересмотрел ролики и полностью убежден, что версия о шарообразной Земле неверна. Как устроено на самом деле тоже не могу сказать, потому что нет данных

Юрий Лозапевец

«Вызов» — первая художественная картина, снятая на борту МКС. Сюжет рассказывает о торакальном хирурге Евгении в исполнении актрисы Юлия Пересильд. В короткие сроки она должна подготовиться к космическому полету и отправиться на Международную космическую станцию (МКС), чтобы спасти жизнь космонавту.

Ранее создатели фильма «Вызов» получили государственную премию в области литературы и искусства.

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    Анастасия Астахова
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